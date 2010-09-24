80% європейців в 2008 вивчали щонайменше одну іноземну в школах

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. У 2008 році 79% учнів початкової школи і 83% учнів старшої середньої школи вивчали щонайменше одну іноземну мову.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Євростату.

При цьому, найпоширенішою іноземною мовою, що викладалася, як в молодшій, так і в старшій школі, була англійська.

За даними Євростату, другу іноземну мову в 2008 році вивчали 10% учнів початкової школи і 39% учнів старшої середньої школи, при цьому, найпоширенішими були переважно французька і німецька мови.

Найбільша частка учнів, що вивчають іноземні мови в молодших класах, зафіксована в школах Люксембурга і Швеції (по 100%), Італії (99%) та Іспанії (98%).

Найменша частка учнів, що вивчали іноземні мови в початковій школі, - в Ірландії (3%), Нідерландах (32%) та Угорщині (33%).

Серед старшокласників, практично 100% учнів вивчають одну іноземну мову в школах Чехії, Франції, Нідерландів, Фінляндії та Швеції. Найменша частка учнів старших класів, що вивчають одну іноземну мову, - у Великобританії (32%) та Ірландії (58%).