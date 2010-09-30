Річна інфляція в зоні євро у вересні зросла до 1,8%
18:01, 30 вересня 2010Новини ЄС
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Попеередні дані Євростату
Брюссель. 30 вересня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у вересні 2010 року (вересень-2010 до вересня-2009) в зоні євро становитиме 1,8%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У серпні 2010 року річна інфляція становила в єврозоні 1,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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