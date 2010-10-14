Європарламент відклав розгляд питання про спостерігачів на українських виборах

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Конференція президентів Європарламенту відклала розгляд питання про направлення спостерігачів на вибори в Україну.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі президента Європарламенту.

«З технічних причин це питання було відкладено на наступне засідання конференції президентів у Страсбурзі 21 жовтня», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня президент Європарламенту Єжи БУЗЕК після зустрічі з українським прем’єром Миколою АЗАРОВИМ заявив про те, що 14 жовтня Європарламент мав визначитися щодо направлення місії спостерігачів на місцеві вибори в Україну, які мають відбутися 31 жовтня.