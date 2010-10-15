”Газпром” підпише угоду з Болгарією пр ”Південний потік”

Москва. 15 жовтня. УНІАН. ВАТ «Газпром» наступного тижня планує підписати угоду з Болгарією про техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва болгарської ділянки газопроводу «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочого візиту делегації ВАТ «Газпром» на чолі з головою правління Олексієм МІЛЛЕРОМ до Республіки Болгарії.

Як зазначив О.МІЛЛЕР, «Сьогодні ми добилися значного прогресу в обговоренні всіх питань, пов`язаних із «Південним потоком». Досягнуто домовленості про прискорення роботи й підписання наступного тижня угоди про розробку ТЕО болгарської ділянки газопроводу й створення спільного підприємства. Створити СП ми маємо намір у листопаді 2010 року, - значно раніше запланованого терміну».

У ході візиту пройшли також зустрічі О.МІЛЛЕРА з прем`єр-міністром Болгарії Бойко БОРИСОВИМ і міністром економіки, енергетики і туризму Болгарії Трайчо ТРАЙКОВИМ.

Учасники переговорів розглянули поточні питання російсько-болгарської співпраці в газовій сфері. Особливу увагу було приділено взаємодії в рамках реалізації проекту «Південний потік» і, зокрема, ходу виконання положень Дорожньої карти з розробки техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку» на території Болгарії.

Довідка УНІАН. Експорт російського природного газу до Болгарії здійснюється з 1974 року. В 2009 році «Газпром» поставив до країни 2,2 млрд. куб. м. Наразі «Газпром» є єдиним експортером газу до Болгарії.

Через територію Болгарії «Газпром» здійснює транзит газу до Туреччини, Греції та Македонії. У грудні 2006 року діючий транзитний Контракт між ТОВ «Газпром експорт» і АТ «Булгаргаз» було продовжено з 2010 до 2030 року.

У січні 2008 року Росія та Болгарія підписали міжурядову угоду, що передбачає приєднання Болгарії до проекту «Південний потік».

15 травня 2009 року ВАТ «Газпром» і «Болгарський енергетичний холдинг» ЄАД підписали Угоду про співпрацю при створенні газопроводу для транзиту природного газу через територію Республіки Болгарія в рамках проекту «Південний потік». Документ встановлює принципи взаємодії сторін при підготовці ТЕО болгарської частини газопроводу й створенні спільної проектної компанії.

У липні 2010 року між Росією та Болгарією було підписано Дорожню карту з розробки ТЕО болгарської ділянки проекту «Південний потік». Дорожня карта є планом пріоритетних заходів, необхідних для реалізації проекту на території Болгарії.