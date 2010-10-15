У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров`я та захисту прав споживачів

В ході засідання міністри, зокрема, планують прийняти в рамках роботи над рамковою стратегією зайнятості і зростання до 2020 року, рекомендації відносно політики зайнятості в країнах-членах ЄС. Нова стратегія зайнятості та зростання до 2020 року була схвалена на засіданні Європейської Ради в червні цього року.

Дата події: 21 жовтня 2010 року.

Час початку: 10:00.