Європарламент схвалить резолюцію по Україні

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Європейський парламент на своєму засіданні в четвер, 21 жовтня, планує схвалити резолюцію по Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно з сайтом Європарламенту, на сьогодні представлено 6 різних проектів резолюції від різних політичних груп Європарламенту.

Найбільш критичним є проект резолюції, підготовлений представниками групи народних партій.

У ньому, зокрема, пропонується висловити стурбованість зростанням недемократичних і авторитарних тенденцій в Україні, концентрацією влади і спробами монополізації влади однією політичною партією, втручанням СБУ у внутрішні політичні справи, зростаючою кількістю звинувачень в можливих фальсифікаціях на майбутніх місцевих виборах, а також звинувачень в тиску на ЗМІ, повідомлень неурядових громадських організацій про жорстокий зрив акцій протесту. Крім того, «народники» пропонують закликати українську владу утриматися від призначень на державні пости людей, які можуть мати конфлікти інтересів, а також закликати до проведення конституційної і судової реформи.

Стурбованість ситуацією в ЗМІ і майбутніми виборами пропонується в різній формі висловити практично в усіх проектах резолюції, представлених депутатами. Лише група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів в своєму проекті резолюції пропонує обмежитися висловленням сподівання на те, що місцеві вибори будуть проведені вільно і чесно. (Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня ця парламентська група підписала Меморандум про співпрацю з Партією регіонів України).

У тій або іншій мірі у всіх проектах резолюції пропонується відзначити важливість посилення відносин між ЄС та Україною. При цьому, в проекті резолюції, представленому групою Європейських консерваторів і реформістів пропонується звернути увагу на право України подати заявку на членство в ЄС, в проекті групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів пропонується привітати заяви лідерів України про прагнення до євроінтеграції; група Альянсу лібералів і демократів пропонує визнати Україну європейською країною, група об`єднаних лівих – підтримати європейські прагнення українців; група «зелених» - підкреслити важливість посилення європерспективи України, а група народних партій – підкреслити важливість співпраці в Східному партнерстві, а також важливість створення безвізового режиму і зони вільної торгівлі, за умови виконання Україною необхідних вимог.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні парламентські групи планують узгодити компромісний варіант документу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Європарламент проведе дебати по Україні за участю Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, а голосування резолюції відбудеться 21 жовтня.