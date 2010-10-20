В ЄС кажуть про необхідність провести конституційноу реформу в Україні

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Європейський Союз наголошує на необхідності проведення в Україні конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

«1 жовтня Конституційний Суд України виніс рішення, яким скасував конституційні зміни, внесені у 2004 році, після Помаранчевої революції. Це рішення лише посилило потребу України у проведенні більш широкої конституційної реформи через всеохоплюючий конституційний процес», - сказав він.

Комісар наголосив, що така реформа має встановити у владі ефективну та остаточну систему стримувань та противаг відповідно до європейських стандартів.