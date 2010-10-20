Європарламенту пропонують не поспішати з резолюцією по Україні?

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка ХАРМС (група “зелених”, Німеччина) вважає, що не потрібно поспішати зі схваленням резолюції по Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Я би запропонувала не голосувати завтра, але вивчити детально ситуацію”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що поділяє стурбованість повідомленнями про залякування журналістів, що висловлюють вільні думки, про тиск на членів неурядових громадських організацій, які займаються захистом прав людини, стурбована роллю СБУ в цих процесах.

Разом з тим, за словами депутата, всі політичні лідери України, перебуваючи в різні часи при владі, намагалися використовувати владу в своїх власних інтересах.

Р.ХАРМС також висловила думку про те, що не можна робити висновків щодо України без урахування розвитку економіки.

“Я спостерігаю, що є багато стурбованості щодо впливу Росії на українську економіку та енергетичний сектор, зокрема”, - сказала вона.

Депутат закликала відкласти розгляд резолюції до отримання усіх необхідних фактів, щоб висловити у документі Європарламенту точку зору на підставі фактів.

При цьому, Р.ХАРМС не виключила і того, що, можливо, Європарламенту доведеться замислитися в найближчому майбутньому щодо того, чи варто взагалі висловлюватися щодо України.

“Я сподіваюсь, що вибори (до місцевих органів влади – УНІАН) пройдуть чесно. Але якщо ситуація не покращиться, то ми маємо серйозно подумати, чи варто нам втручатися, чи будемо ми втручатися, чи утримаємося від втручання”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.