Резолюція Європарламенту може відвернути Україну від Заходу?

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група європейських консерваторів та реформістів, Польща) вважає, що нинішня резолюція, проект якої узгоджено шістьма групами Європарламенту, може відвернути Україну від Заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Ми маємо захищати дуже конкретні речі, підтримувати прагнення незалежності людей України, європейські цінності та права людини”, - сказав депутат.

“Ця резолюція не допомагає нашим друзям в Україні. Вона насправді схилить Україну до Росії з таким аргументом, як наприклад, що немає місця для України у західному світі”, - додав М.Т.КАМІНСЬКІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.