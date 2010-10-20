Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. ЄС уважно стежитиме за справою Mittal Steel в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ, виступаючи в Європарламенті.

“Багато треба чого зробити (Україна - УНІАН) в області верховенства права. І ми, звичайно, з великою зацікавленістю спостерігаємо за справою Mittal останніми днями”, - сказав комісар.

Він зазначив, що в цілому Єврокомісія намагається активно захищати інтереси європейських інвесторів та бізнесменів в Україні, в тому числі, під час контактів з представниками української влади.

За словами комісара, в цілому економічний клімат в Україні потребує значного покращення, зокрема в питанні повернення ПДВ, яке, за його словами, є дуже болючим для європейського бізнесу.

Крім того, С.ФЮЛЄ зазначив, що є певні можливості відходу від досягнутого прогресу щодо закону про державні закупівлі, оскільки зараз в українському парламенті обговорюють можливість схвалення ряду поправок до нього.

“Багато треба чого зробити в Україні в питаннях інвестувань та економічного клімату. І я піднімав це питання не один раз”, - підкреслив комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.

19 жовтня цього року Державна митна служба України повідомила про порушення справи проти Arcelor Mittal за фактом спроби контрабанди коксівного вугілля. Зараз ця справа перебуває на стадії досудового слідства в СБУ.

Це вже не перший скандал навколо компанії, що володієї найбільшим металургійним заводом в Україні. Влітку Генеральна прокуратура просила в суді з позовом про визнання незаконною додаткової угоди між інвестором та колишнім керівництвом Фонду державного майна України про відтер мінування виконання інвестиційних зобов’язань, що була підписана в розпал фінансово-економічної кризи. 12 жовтня цього року Генпрокуратура відкликала цей позов після того, як 8 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв врегулювати проблему з власником.