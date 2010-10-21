Україна готова активізувати участь в бойових групах ЄС

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Україна пропонує Європейському Союзу активніше залучати військові підрозділи й офіцерів Збройних Сил України до участі у бойових тактичних групах Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО на спільній прес-конференції з главою Військового комітету Європейського Союзу, генералом Хаканом СИРЕНОМ.

Він підкреслив, що питання участі українських підрозділів і військовослужбовців у бойових тактичних групах, які готує Євросоюз було одним із важливих, що розглядалося на проведених переговорах.

«Ми вийшли на те, що це є перспективний напрямок, в якому вже набутий позитивний практичний досвід», - заявив Г.ПЕДЧЕНКО.

Зокрема він нагадав, що наприклад упродовж першого півріччя поточного року військово-медичний літак ЗСУ Ан-26 «Віта» перебував на бойовому чергуванні у багатонаціональній бойовій тактичній групі «Балтійська».

«Ми бачимо тут перспективу і це є наші перші практичні кроки», - також зазначив Г.ПЕДЧЕНКО.

Г.ПЕДЧЕНКО також повідомив, що на сьогодні українська сторона пропонує Європейському Союзу залучити до однієї із своїх бойових тактичних груп – «Хелброк» - роту морської піхоти (до 100 чоловік), військово-транспортний літак Іл-76 з екіпажем, а також 10 штабних офіцерів.