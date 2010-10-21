Польща збільшила видачу дозволів на роботу українцям

Варшава. 21 жовтня. УНІАН. Польська влада в першій половині 2010 року видала громадянам України майже 5 тис. дозволів на роботу в країні, що на 5% більше показників першого півріччя минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства праці та соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними міністерства, українці отримали третину всіх дозволів на роботу, які були видані в Польщі іноземцям.

Друге місце за кількістю виданих дозволів займають громадяни Китаю, котрі за перші шість місяців року отримали 2,6 тис. дозволів, а третє - в’єтнамці із 1,3 тисячами дозволів.

Громадяни сусідньої з Польщею Білорусі та Росії отримали, відповідно, близько 1 тис. та 300 дозволів.

За даними міністерства, найбільше дозволів українці отримали на роботу в домашніх господарствах (1,2 тис.), будівництві (700), торгівлі та переробній промисловості (по близько 600), транспорті (майже 400) та сільському господарстві (понад 360).

Загалом кількість виданих дозволів на роботу іноземцям в першій половині року зросла до 15,6 тис. із 14,9 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, більшість українців можуть працювати в Польщі без офіційного дозволу в рамках спрощеної системи працевлаштування, яка діє з липня 2007 року.

Дозволи отримують громадяни, які хочуть працювати у Польщі більше шести місяців в році.

Довідка УНІАН. У минулому році поляки зареєстрували для українців 180 тис. заявок на роботу, а з початку дії спрощеної системи до 2010 року понад 320 тис.

70% українців, котрі приїжджають на сезонну роботу, працюють в сільському господарстві.