Україна впала в рейтингу свободи преси через повернення цензури

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Керівник європейського відділу організації ”Репортери без кордонів” Ельза ВІДАЛЬ заявляє, що Україна впала у рейтингу свободи преси через повернення цензури, напади на журналістів та нереагування влади на це.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Deutsche Welle.

“Україна суттєво опустилася в цьогорічному рейтингу, що було визначено за різними критеріями. Ми були свідками певних тенденцій в країні, зокрема, повернення цензури, особливо це стосується телебачення. Ми також занепокоєні значною кількістю нападів на журналістів. Ще одним вирішальним фактором, що вплинув на втрату позицій України, стала реакція влади, котра несерйозно реагувала на наступ на пресу і журналістів. Якщо ж була реакція, то іноді журналісти, які були жертвами агресії, самі опинялися під підозрою”, - заявила вона.

Е.ВІДАЛЬ сказала, що Репортери занепокоєні ситуацією в Україні. Вона нагадала, що місія ”Репортерів без кордонів” вже відвідала Україну в липні цього року і тепер готується наступна місія, яка, можливо, відбудеться наприкінці цього року. “Ми сподіваємося, що відбудуться певні позитивні зрушення, але, як ви знаєте, є дуже чутливі речі, які мають дискутуватися в Україні, наприклад, створення системи громадського мовлення. Як відомо, медіа-експерти та неурядові організації вже висловлювали занепокоєння, щоб громадське мовлення не було залежним від політичної влади”, – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, що нині є найбільшою проблемою для свободи ЗМІ в Україні, Е.ВІДАЛЬ сказала, що “бракує політичної волі взятися за створення середовища, в якому преса була б захищеною, мала підтримку у своїй ролі як одного зі стовпів демократичної України”.

За її словами, “сигнал, який ми намагаємося подати, оприлюднюючи рейтинг, навіть якщо цьогорічний результат і може розглядатися як поганий, це можливість для керівництва відреагувати, оскільки воно має реальну владу. Якщо ситуація змінюється, якщо беруться зобов`язання, а зміни імплементуються, то, звісно, рейтинг підвищується”.

Як повідомляв УНІАН, у щорічному Індексі свободи слова-2010 від міжнародної організації “Репортери без кордонів” Україна опустилась на 42 позиції й посіла 131 місце між Іраком (130) та Ізраїльськими територіями (132).

2009 року Україна розділила 89-те місце разом з Сенегалом.

Загалом “Репортери без кордонів” під час складення Індексу свободи слова розглядають ситуацію в 178 країнах.

Перші місця в рейтингу традиційно посіли країни Північної Європи: Фінляндія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Із країн-сусідів України Росія покращила свою позицію до 140-го місця (з 153-го у 2009), Польща піднялась до 32-го місця (з 37-го у 2009), а Білорусь опустилась до 154-ї позиції (2009 р. була на 151-му).