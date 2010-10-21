Європарламент розгляне резолюцію по Україні після виборів

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Європарламент відклав розгляд резолюції по Україні на наступну сесію, яка має відбутися 10-11 листопада у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, за таку пропозицію під час сьогоднішнього голосування на сесії у Страсбурзі висловилися 317 депутатів, проти – 270.

Із пропозицією відкласти голосування виступив депутат Ханнес СВОБОДА (прогресивний альянс соціалістів та демократів, Австрія). Його пропозицію також підтримав лідер європейських консерваторів Міхал Томаш КАМІНСЬКИ.

«Це буде мудро з нашого боку відкласти голосування на наступну сесію», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 груп Європарламенту запропонували свої проекти резолюції після чого 4 групи змогли домовитися про компромісний варіант документа.

20 жовтня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні.