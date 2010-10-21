Україна і Данія домовилися про підтримку реформ держсектору

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Уряди України та Королівства Данія підписали Угоду про технічну підтримку реформ державного сектору в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, угоду підписали міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ і Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Мікаель БОРГ-ХАНСЕН.

При цьому А.ТОЛСТОУХОВ висловив подяку послу Данії за постійну увагу та підтримку його країною демократичного розвитку України.

«Я хочу подякувати уряду Королівства Данія за те, що зроблено ще один надзвичайно важливий крок у реформі державного управління, державної служби і демократичного розвитку в Україні», - наголосив міністр.

Зокрема, угодою передбачено впровадження трирічного проекту міжнародної технічної допомоги, спрямованого на підтримку реформ державного управління та державної служби в Україні. Проект є продовженням українсько-датського співробітництва, розпочатого у 2007 році в рамках аналогічної угоди, термін дії якої завершився.

Крім того, в рамках угоди Датська програма сусідства також підтримуватиме програму з розвитку місцевого самоврядування в Україні, яку впроваджуватиме Рада Європи. Така підтримка буде надана у вигляді прямої угоди між Міністерством закордонних справ Королівства Данія та Радою Європи. Цей компонент є частиною датсько-української програми технічної підтримки реформ державного сектору в Україні і впроваджується Радою Європи.