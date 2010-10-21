”Регіонали” побачли, як Тимошенко ”грає” Європарламентом

Київ. 21 жовтня. УНІАН. В Партії регіонів позитивно оцінюють перенесення Європейським парламентом голосування щодо резолюції відносно України на листопад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат від ПР Леонід КОЖАРА.

За його словами, Європейська народна партія «намагалася реалізувати передвиборчу технологію партії «Батьківщина» щодо ухвалення дуже жорсткої резолюції”.

В той же час, додав Л.КОЖАРА, Європейський парламент зміг в усьому розібратися і більшість політичних сил висловилися проти ухвалення сьогодні резолюції.

За словами народного депутата, ухвалення резолюції напередодні місцевих виборів могло б викликати додатковий ажіотаж. «Резолюція, власне, і була спрямована на те, щоб нагнітати політичну істерію з залученням сил впливових європейських партій», - сказав депутат.

В той же час, наголосив Л.КОЖАРА, «сьогодні відбулась ситуація, коли Європа добре зрозуміла, що за цим стоїть і сказала рішуче «ні»».