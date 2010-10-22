Рада ЄС думає про початок безвізового діалогу з Молдовою

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Рада закордонних справ Євросоюзу на своєму засіданні в понеділок, 25 жовтня, планує схвалити висновки по Молдові.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник бельгійського головування в ЄС.

“Ми вирішили схвалити висновки по Молдові, оскільки скоро відбудуться вибори, і крана перебуває в складній ситуації. Тому це гарна ідея ще раз підкреслити наше бажання бачити Молдову ближчою до ЄС”, - сказав бельгійський дипломат.

Він зазначив, що у проекті висновків є текст про можливість Єврокомісії здійснити ряд дій, які можуть привести до початку діалогу про лібералізацію візового режиму.

“Є багато країн, які хочуть скасування віз, Україна, Росія... тому ми маємо бути дуже обережними до тексту, щоб не давати даремних обіцянок. І тому текст дуже обережний”, - сказав представник бельгійського головування.

Разом з тим, за його словами, Франція вже висловила свої застереження до питання лібералізації віз з Молдовою. Париж, зокрема, хотів би запровадити моніторинг з боку Ради ЄС, в той час, як Єврокомісія вважає, що підготовка безвізового діалогу належить до її компетенції.

“До того ж, Рада ЄС н має механізмів для такого моніторингу”, - сказав дипломат.

“Ми намагаємося досягнути компромісу, це питання продовжує обговорюватися, і думаю, буде вирішено”, - додав він.

Дипломат також зазначив, що питання віз має сьогодні скоріше політичний, ніж технічний характер.