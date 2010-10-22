Україна має добитися зняття моніторингу Ради Європи

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Україна має добитися зняття моніторингу, який здіснює Рада Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН на спеціальному засіданні парламенту з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і осноновоположних свобод 1950 року.

Він сказав: «Очевидно, що і Верховній Раді, і Кабінеті міністрів, нам всім спільно необхідно негайно вжити заходів щодо зобов’язань України перед Радою Європи».

«Нам треба добитися зняття моніторингу з України, бо це явно ненормальна ситуація, коли головуюча у Комітеті міністрів Ради Європи (Україна головуватиме з 3 травня 2011 року – УНІАН) країна сама знаходиться під моніторингом», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також наголосив на необхідності розробки в Україні цілісної концепції національної політики у галузі прав людини, а також введенні у практику експертизи законопроектів та інших нормативно-правових актів на предмет відповідності Конвенції про захист прав людини і осноновоположних свобод 1950 року.

На думку В.ЛИТВИНА, усі питання, які виникають в різних країнах щодо виконання конвенції, можна було б обговорити на конференції високого рівня держав-членів Ради Європи і, «очевидно, її варто було б провести в Україні у другій половині 2011 року».