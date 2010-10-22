Скасування Європою віз для України залежатиме від стану демократії?

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. В ЄС продовжують обговорювати питання надання Україні Плану дій з лібералізації візового режиму.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Питання продовжує обговорюватися”, - сказала представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ.

Представник служби зовнішньої політики ЄС також повідомив кореспонденту УНІАН про те, що переговори з країнами-членами щодо цього питання тривають.

“Ми сподіваємося на це (надання Плану дій - УНІАН), ми працюємо над цим”, - сказав дипломат.

Він зазначив, що незважаючи на те, що під час засідання Ради з питань закордонних справ у Люксембурзі 25 жовтня обговорюватиметься хід підготовки до саміту ЄС-Україна, однак питання надання Плану дій поки не стоїть на порядку денному.

Дипломат також зазначив, що повідомлення про згортання демократії в Україні можуть певною мірою вплинути на рішення країн-членів.

“Питання демократії – це частинка картинки”, - сказав він.

“Ми постійно зустрічаємося з нашими українськими колегами і постійно кажемо їм про це: і про проведення місцевих виборів, і про питання свобод, але...”, - додав представник дипломатичного відомства ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали безвізовий діалог наприкінці 2008 року. У травні цього року сторони дійшли згоди про можливість надання Україні Плану дій з лібералізації візового режиму, який за своєю сутністю мав би бути схожим на “дорожні карти”, надані раніше країнам Західних Балкан.

Єврокомісія та Україна сподіваються, що цей документ буде наданий на саміті Україна-ЄС 22 листопада цього року в Брюсселі.