Україна сподівається на скасування віз ЄС до Євро-2012
14:54, 25 жовтня 2010Новини ЄС
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Азаров каже, що це "було б бажано"
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України сподівається, що угода про безвізовий режим з Європейським Союзом буде підписана до проведення чемпіонату Євро-2012.
Про це він заявив в інтерв`ю РІА «Новости».
«Ми ЄС говорили про те, що це питання бажано було б вирішити до Євро-2012», - сказав М.АЗАРОВ.
Він також повідомив, що 22 листопада під час саміту Україна-ЄС планується затвердити «дорожню карту» із запровадження безвізового режиму.
«По мірі того, як пункти цієї «дорожньої карти» виконуватимуться, цілком очевидними стануть і конкретні терміни реалізації (підписання угоди – УНІАН)”.
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