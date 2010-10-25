”Стоп цензурі!” закликає Euronews відмовити Арфушу
За його бажання говорити лише позитив про владу
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Журналістська ініціатива ”Стоп цензурі!” закликає керівництво каналу Euronews звернути увагу на кадрову та редакційну політику майбутнього представництва в Україні, яке, згідно з підписаною 21 жовтня угодою, має бути створене на базі Національної телекомпанії України.
Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві руху ”Стоп цензурі!”.
”Національна телекомпанія, що перебуває у власності держави, повністю контролюється Адміністрацією Президента України та головою Служби безпеки України Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ, який також є власником найбільшої в країні телевізійної групи ”Інтер”. Після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента керівництво телекомпанії було змінене в обхід Закону ”Про телебачення і радіомовлення”, який передбачає створення наглядової ради. Генеральний директор НТКУ Єгор БЕНКЕНДОРФ до призначення на цю посаду був продюсером групи ”Інтер”, а його заступник Валід АРФУШ – радником правої руки Президента Ганни ГЕРМАН”, - йдеться у заяві.
Журналісти зазначають, що саме під керівництвом цих людей Перший Національний телеканал радикально змінив редакційну політику. Згідно з моніторингом новин, що проводиться проектом Internews Network U-Media, новини, канал став ”рекордсменом” за кількістю порушень професійних стандартів.
У заяві також наводиться цитата з інтерв’ю В.АРФУША про те, що ”Перший Національний обов’язково повинен бути провладним… Він завжди висвітлюватиме роботу влади, доноситиме лише позитивну інформацію до глядачів… має підтримувати владу, а влада повинна знати, що Перший Національний завжди її захищає”.
”Рух ”Стоп цензурі!” вважає, що людину з такими поглядами недоречно призначати головою координаційної ради Euronews в Україні, позаяк немає гарантій, що українська версія Euronews не буде використана для пропаганди та прихованої реклами влади”, - наголошується у заяві.
На думку журналістів, компетентність В.АРФУША у телевізійній галузі є сумнівною, тому що до призначення заступником генерального директора НТКУ він займався організацією конкурсів краси та був видавцем бульварного журналу Paparazzi.
З огляду на ці факти рух ”Стоп цензурі!” закликає керівництво Euronews поставити українським партнерам жорсткі вимоги щодо редакційної та кадрової політики, ретельно контролювати процес створення і подальшу роботу українського представництва, відхилити кандидатуру В.АРФУША та вимагати призначення на керівні посади українського Euronews фахових і незаангажованих людей, відібраних шляхом відкритого та прозорого конкурсу.