”Стоп цензурі!” закликає Euronews відмовити Арфушу

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Журналістська ініціатива ”Стоп цензурі!” закликає керівництво каналу Euronews звернути увагу на кадрову та редакційну політику майбутнього представництва в Україні, яке, згідно з підписаною 21 жовтня угодою, має бути створене на базі Національної телекомпанії України.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві руху ”Стоп цензурі!”.

”Національна телекомпанія, що перебуває у власності держави, повністю контролюється Адміністрацією Президента України та головою Служби безпеки України Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ, який також є власником найбільшої в країні телевізійної групи ”Інтер”. Після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента керівництво телекомпанії було змінене в обхід Закону ”Про телебачення і радіомовлення”, який передбачає створення наглядової ради. Генеральний директор НТКУ Єгор БЕНКЕНДОРФ до призначення на цю посаду був продюсером групи ”Інтер”, а його заступник Валід АРФУШ – радником правої руки Президента Ганни ГЕРМАН”, - йдеться у заяві.

Журналісти зазначають, що саме під керівництвом цих людей Перший Національний телеканал радикально змінив редакційну політику. Згідно з моніторингом новин, що проводиться проектом Internews Network U-Media, новини, канал став ”рекордсменом” за кількістю порушень професійних стандартів.

У заяві також наводиться цитата з інтерв’ю В.АРФУША про те, що ”Перший Національний обов’язково повинен бути провладним… Він завжди висвітлюватиме роботу влади, доноситиме лише позитивну інформацію до глядачів… має підтримувати владу, а влада повинна знати, що Перший Національний завжди її захищає”.

”Рух ”Стоп цензурі!” вважає, що людину з такими поглядами недоречно призначати головою координаційної ради Euronews в Україні, позаяк немає гарантій, що українська версія Euronews не буде використана для пропаганди та прихованої реклами влади”, - наголошується у заяві.

На думку журналістів, компетентність В.АРФУША у телевізійній галузі є сумнівною, тому що до призначення заступником генерального директора НТКУ він займався організацією конкурсів краси та був видавцем бульварного журналу Paparazzi.

З огляду на ці факти рух ”Стоп цензурі!” закликає керівництво Euronews поставити українським партнерам жорсткі вимоги щодо редакційної та кадрової політики, ретельно контролювати процес створення і подальшу роботу українського представництва, відхилити кандидатуру В.АРФУША та вимагати призначення на керівні посади українського Euronews фахових і незаангажованих людей, відібраних шляхом відкритого та прозорого конкурсу.