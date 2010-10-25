ЄС не хоче в Україні нову епоху Кучми

Люксембург. 25 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий допомогти Україні в реформах, але при цьому стурбований останніми подіями, пов`язаними із згортанням демократії в країні.

Про це кореспонденту УНІАН заявив міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ сьогодні в Люксембурзі.

«Ми повинні б підтримати Україну, але ми стурбовані останніми подіями: обмеженнями демократії, свобод, діяльності неурядових громадських організацій», - сказав він.

«І ми повинні говорити відкрито керівництву України, що не слід було б повертатися в епоху Леоніда КУЧМИ», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Люксембурзі проходить засідання Ради закордонних справ. Під час обіду міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили, зокрема, підготовку до самміту ЄС-Україна, який має відбутися 22 листопада в Брюсселі.

Міністри обговорили основні політичні месиджі, які планується довести до керівництва України під час самміту.