ЄС готовий до компромісів з Україною, але не в питаннях демократії

Люксембург. 25 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий до компромісів з Україною в усіх питаннях крім питань демократії.

Про це кореспонденту УНІАН заявив сьогодні у Люксембурзі комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.

Комісар, зокрема зазначив, що в ході сьогоднішньої дискусії під час засідання Ради закордонних справ ЄС міністри країн-членів висловилися за те, щоб наступний саміт ЄС-Україна, який відбудеться 22 листопада, пройшов успішно.

«На саміті будуть підняті усі важливі питання, так як лібералізація візового режиму, угода про асоціацію, створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також підтримка реформ (в Україні – УНІАН)», - сказав він.

«Також буде розмова про те, що обговорювалося минулого тижня в Європейському парламенті», - додав він.

20 жовтня Європарламент обговорив ситуацію в Україні. Під час цього обговорення багато депутатів висловили занепокоєння повідомленнями про згортання демократії в Україні, обмеження фундаментальних прав і, зокрема прав на свободу слова, свободу ЗМІ та свободу зібрань.

«Це питання, в якому ми не є гнучкими, і в якому не може бути компромісів», - наголосив С.ФЮЛЕ.

Комісар також ще раз наголосив на тому, що ЄС зацікавлений в успішному саміті з Україною і в подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Люксембурзі проходить засідання Ради закордонних справ. Під час обіду міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили, зокрема, підготовку до самміту ЄС-Україна, який має відбутися 22 листопада в Брюсселі.

Міністри обговорили основні політичні месиджі, які планується довести до керівництва України під час самміту.