Єврокомісія розпочне роботу зі скасування віз для Молдови

Люксембург. 26 жовтня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС доручила Єврокомісії розпочати роботу над створенням проекту Плану дій з лібералізації візового режиму для Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Висновках про «Східне партнерство», прийнятих Радою на засіданні 25 жовтня в Люксембурзі.

У документі відзначено, що План дій для Молдови має готуватися за зразком такого самого плану, який готується зараз для України.

Згідно з затвердженими Висновками, План дій буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), а також більш специфічні показники у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.

Проект Плану дій має брати до уваги оцінки експертів, одержані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.

Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб ухвалити рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.

При цьому Євросоюз не обіцяє автоматизму при скасуванні короткострокових віз.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і Молдова розпочали безвізовий діалог в червні нинішнього року.