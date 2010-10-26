Єврокомісія підготує директиви на переговори про ЗВТ з Молдовою

Люксембург. 26 жовтня. УНІАН. Єврокомісія підготує директиви для переговорів про створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Молдовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках по Молдові, схвалених 25 жовтня Радою закордонних справ ЄС на засіданні в Люксембурзі.

“Рада пропонує Єврокомісії підготувати директиви для переговорів про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, як складову частину угоди про асоціацію”, - написано в документі.

Міністри також відзначили, що найближчим часом Єврокомісія передасть уряду Молдови рекомендації щодо кращої підготовки країни до створення зони вільної торгівлі.

У висновках також підтверджується готовність і надалі підтримувати Молдову, в тому числі через надання макрофінансової допомоги та “порад високого рівня” для уряду. Згідно з документом, найближчими днями ЄС надасть Молдові макрофінансову допомогу в розмірі 90 млн. євро у формі гранту.

Крім того, у документі пропонується Єврокомісії підготувати План дій з лібералізації візового режиму, відзначається прогрес Молдови у демократичних реформах, а також відзначається важливість проведення чесних і вільних парламентських виборів, призначених на 28 листопада.