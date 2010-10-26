Грищенко не побачив у ”народників” ЄС бажання спілкуватися з офіційним Києвом

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що представники Європейської народної партії не хочуть спілкуватися з українською владою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це він заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі, організованій Німецьким фондом Маршалла (США).

“Ми хотіли б мати гарні відносини з усіма нашими партнерами, і з Єрпопейською народною партією ми хотіли б мати політичний діалог”, - сказав він.

Разом з тим, за словами міністра, пропозиції розпочати такий діалог не знайшли відповіді.

Так, за його словами, українська сторона пропонувала голові Європейської народної партії Вільфреду МАРТЕНСУ зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його останнього візиту до Брюсселя 13 вересня цього року.

“Однак В.МАРТЕНС не знайшов можливості”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

“ми готові до дискусії, але коли є недостаток бажання з тоншого боку, тоді і виникають питання”, - додав міністр, зазначивши, що серед іншого, представники української влади не впевнені наскільки збалансовану інформацію отримають представники європейських “народників” про ситуацію в Україні.

“Це не “холодна війна”, просто на вулиці холодно і потрібно зайти в теплий будинок”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом представники правлячої української коаліції та уряду неодноразово висловлювали незадоволення позицією Європейської народної ситуації щодо оцінок ситуації в Україні і, навіть обвинувачували її у діях “під диктовку” опозиції.