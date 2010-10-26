Грищенко виступає за виведення військ з Придністров`я

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО виступає за пошук розв’язання конфлікту у Придністров’ї, який би забезпечив виведення російський миротворців з регіону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це він заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі, організованій Німецьким фондом Маршалла (США).

“Ми вважаємо, що потрібно всеохоплююче рішення, яке виключить присутність військ там”, - сказав український міністр.

Як повідомляв УНІАН, зараз у зоні Придністровсько-Молдовського конфлікту перебувають російські миротворці. Тим часом тривають консультації у форматі “5+2”, до яких входять Росія, Україна, ОБСЄ, Молдова, Придністров’я, а також ЄС та США у статусі спостерігачів.