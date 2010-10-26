Свобода слова в Україні живе і процвітає?

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що свобода преси в Україні живе і процвітає.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це він заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі, організованій Німецьким фондом Маршалла (США).

“Свобода преси жива і процвітає”, - сказав він.

“Я думаю, що я потребую захисту від свободи преси. Чому? Тому що Україна, як жодна інша європейська країна має дуже конкурентну журналістику, особливо політичну”, - додав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що кожного тижня на основних телеканалах країни виходять чотири ток-шоу, присвячених політичним подіям, на які постійно запрошуються представники і влади, і опозиції.

При цьому, за словами міністра, на цих ток-шоу представлені всі політичні сили України.

“Повірте, якщо є бажання, ви отримаєте повну інформацію, в тому числі критичну інформацію”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він також зазначив, що якщо щось не подобається на одному телеканалі, то завжди можна переключитися на інший.

При цьому, за словами українського міністра, якщо в США достатньо мати дві точки зору в ефірі, то в Україні ситуація складніша.

“У нас ситуація набагато складніша. І вона представлена багатьма здатними журналістами, деякі з них емігрували з Росії, вони емігрували на землю свободи ЗМІ”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Він також зазначив, що це саме відноситься і до друкованих ЗМІ, які широко представлені в Україні і пропонують інформацію на різний смак і різні політичні вподобання.