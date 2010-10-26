Грищенко каже, що Чорноморський флот РФ нікому не може загрожувати

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Міністр закрн запевнив депутатів Європарламенту в тому, що Чорноморський флот РФ в Севастополі нікому не може загрожувати.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я думаю, що Чорноморський флот не є реальною загрозою ні для кого, тому що більшість суден мають 40 років чи більше, передбачається що вони будуть замінені, однак насправді вони не можуть загрожувати НАТО”. – сказав він, відповідаючи на запитання депутатів.

“Це місцевий флот для місцевих цілей”, - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада ратифікувала підписану президентами України та Росії 21 квітня угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму щонайменше на 25 років в обмін на 30% знижку на російський газ.

Того ж дня угоду ратифікував російський парламент.