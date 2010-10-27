Польща затвердила новий газовий договір з Росією

Варшава. 27 жовтня. УНІАН. Уряд Польщі на вчорашньому засіданні затвердив новий договір на поставку газу в країну з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

«Кабінет міністрів дав згоду 26 жовтня 2010 року на підписання Польщею протоколів, що змінюють польсько-російський договір», - зазначила прес-служба.

Міністерство розраховує, що новий договір, який передбачає збільшення поставок газу з 7,45 до 10 млрд. кубометрів, буде підписаний найближчими днями.

У прес-службі нагадали, що польська влада ініціювала перегляд затвердженого урядом у лютому 2010 року договору після того, як Європейська Комісія у травні висловила свої зауваження до документа.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вимагала анулювати надання «Газпрому» ексклюзивного права на використання польської частини Ямальського газопроводу, що порушує європейське законодавство.

Польська влада також вирішила обмежити дію нового документа, який раніше визначав умови газових поставок до 2037 року і транзиту російського газу до Німеччини до 2045 року, 2022 роком.

Довідка УНІАН. Польща намагається домовитися про додаткові поставки з Росією з початку 2009 року, коли після російсько-української газової війни швейцарський трейдер «РосУкрЕнерго» перестав виконувати свій контракт з польською PGNIG.

Польща, яка щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, самостійно видобуває близько 4 млрд. кубометрів.