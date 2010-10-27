Україна сподівається розширити зону малого прикордонного руху з ЄС

Київ. 27 жовтня, УНІАН. Міністерство закордонних справ України сподівається розширити зону малого прикордонного руху з сусідніми країнами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН на круглому столі ”Шенгенські консульства в оцінках і рейтингах: підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України”.

“Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться найближчим часом разом з нашими друзями і колегами з ЄС поставити питання про можливість розширення зони малого прикордонного руху. Зараз діє формула 30 +, ми сподіваємось, що в майбутньому можемо перейти на більш серйозну формулу, наприклад 50+, таким чином дозволивши нашим громадянам, які живуть в прикордонних областях, практично вільно пересуватися”, - сказав він.

П.КЛІМКІН нагадав, що на сьогодні Україна підписала угоди про малий прикордонний рух з Польщею, Словаччиною і Угорщиною. Дипломат констатував, що ці угоди “дуже добре функціонують”. “На сьогодні майже немає випадків порушення цих угод”, - додав П.КЛІМКІН.