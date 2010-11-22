УСПП налагодить контакт з Федерацією підприємців Бельгії

Київ. 22 листопада. УНІАН. Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Федерація підприємств Бельгії (ФПБ) домовилися активізувати роботу щодо налагодження зв`язків бізнесу обох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, відповідну угоду підписали сьогодні президент УСПП Анатолій КІНАХ і президент ФПБ Томас ЛЕЙСЕН під час українсько-бельгійського бізнес-форуму.

Відповідно до угоди, ділові кола обох країн сприятимуть в реалізації міждержавних домовленостей між Бельгією і Україною у сфері торговельно-економічної співпраці, вноситимуть пропозиції щодо покращення економічних та інвестиційних відносин між країнами.

Також УСПП і ФПБ допомагатимуть в пошуку бізнес-партнерів як в Україні, так і в Бельгії, надаватимуть інформацію про конкретні проекти і відповідні компанії, які мають намір працювати на ринках обох країн, надаватимуть підтримку суб`єктам підприємницької діяльності в питаннях корпоративної безпеки, захисту право власника та інвестора тощо.

«До України вперше за останній час прибув такий значний десант бельгійських інвесторів і бізнесменів на чолі з принцом Бельгії ФІЛІПОМ. Це підтверджує високу зацікавленість Бельгії в розвитку відносин з нашою країною», - зазначив А.КІНАХ.

У свою чергу голова ФПБ відзначив, що підписання Меморандуму про наміри між двома найбільшими підприємницькими асоціаціями Бельгії й України є одним з найвагоміших досягнень першої бельгійської економічної місії в Україні. «Ми високо цінуємо внесок в підготовку цього документа, який зробили наші колеги з Українського союзу промисловців і підприємців, і вітаємо з їхнього боку будь-які ініціативи, спрямовані на подальший розвиток нашого партнерства заради економічного процвітання Бельгії і України».

А.КІНАХ відзначив, що на сьогодні обсяг бельгійських інвестицій в економіку України становить близько 64 млн. дол., що становить 0,2% від загальної суми інвестицій. Товарообіг за 9 місяців 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшився на 10% - до 785 млн. дол. «Враховуючи наявний потенціал українсько-бельгійської співпраці, це дуже мало. І важливо, що цей форум підтвердив бажання сторін зміцнювати інвестиційну співпрацю на принципах державно-приватного партнерства, вніс свій внесок у створення європейських стандартів на українській землі як в економіці, так і суспільстві», - зазначив президент УСПП.

Основними перспективними напрямами інвестиційної співпраці між Україною і Бельгією, за словами А.КІНАХА, є агропромисловий комплекс, фармацевтична галузь і переробна промисловість, машинобудування, будівництво. Для України цікавий досвід Бельгії у сфері переробки сільськогосподарської продукції, енергоефективності та енергозбереження, розвитку малого і середнього бізнесу тощо. Особливий успіх, відзначив А.КІНАХ, має спільне виробництво науково-технічних, складних видів продукції, що підтверджується роботою підприємства «Ватра-Шредер» - одного з найуспішніших українсько-бельгійських проектів.