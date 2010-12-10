У Словаччині шукають депутатів-зрадників

Київ. 10 грудня. УНІАН. У Словаччині депутати парламенту від правлячої коаліції з’ясовують імена шістьох своїх колег-“зрадників”, які під час невдалих виборів генерального прокурора республіки проголосували за кандидата, якого підтримує опозиція.

Як розповів кореспонденту УНІАН президент словацького Інституту проблем суспільних відносин (м. Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ, на початку тижня Словаччина опинилася на межі урядово-коаліційної кризи, у результаті чого могла подати у відставку прем’єр-міністр країни Івера РАДІЧОВА.

За словами експерта, кандидатура чинного генерального прокурора республіки Доброслава ТРНКИ, якого підтримує опозиція, є неприйнятною для партій правлячої коаліції. “Її представники вважають, що особистість цієї людини унеможливлює проведення нагальних реформ, конструктивних змін у діяльності Генеральної прокуратури Словацької Республіки”, - зазначив Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Він розповів, що 2 грудня в парламенті Словаччини пройшли вибори генерального прокурора республіки, які виявилися безрезультатним. Вибори проходили в режимі таємного голосування. Генерального прокурора обирали з двох кандидатів: Йозефа ЧЕНТЕША, якого висунула правляча коаліція, та чинного генерального прокурора Д.ТРНКИ, якого підтримують опозиційні політичні сили. За результатами голосування опозиційний кандидат Д.ТРНКА набрав 74 голоси (для перемоги необхідно 76 голосів), а його опонент від коаліції Й.ЧЕНТЕШ – 73.

“Зазначена ситуація могла спровокувати у Словаччині урядову й коаліційну кризу. Адже прем’єр-міністр І.РАДІЧОВА заявила, якщо у другому турі, 7 грудня, парламентарі оберуть генеральним прокурором Д.ТРНКУ, вона подасть у відставку”, - зазначив Г.МЕСЕЖНІКОВ.

За його словами, 7 грудня відбулося повторне голосування. У ньому взяли участь всі 150 депутатів. Представники правлячої коаліції отримали бюлетені, але не використали їх, бойкотувавши вибори. Таким чином генеральний прокурор знову не був обраний.

Як вважає експерт, така ситуація є свідченням відсутність єдності правлячої урядової коаліції, зокрема, у підтримці свого кандидата. Адже за опозиційного висуванця Д.ТРНКУ, як показує арифметичний підрахунок голосів, проголосували 6 коаліційних депутатів.

“Наразі, імена цих шістьох коаліційних депутатів, яких у словацькому політичному, експертному середовищі назвали “зрадниками”, не відомі, адже голосування було таємним. У свою чергу, жодний із цієї шістки також не оприлюднив свою позицію. Навпаки, усі представники коаліції відкидають свою участь у голосуванні за опозицію. А, отже, питання про єдність коаліції і наявність у ній слабких місць залишається відкритим”, - розповів Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Він вважає, що наступна спроба обрати генерального прокурора відбудеться у Словаччині у січні-лютому 2011 року. І проходитиме вона, скоріше за все, за новою процедурою, що передбачатиме не таємне, а відкрите голосування.

“Водночас “зрадники” у відкритому голосування себе не розкриватимуть, а відтак кандидат від опозиції не матиме шансів обратися на наступний термін”, - резюмував експерт.