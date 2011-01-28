Міністри ЄС обговорять Дунайську стратегію

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ ЄС на своєму засіданні 31 січня проведе перше обговорення нової стратегії для Дунайського регіону.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в угорському президентстві в ЄС.

Дипломат зазначив, що проект стратегії буде представлено Єврокомісією. При цьому, проект, за його словами, спрямовано на розвиток економічного потенціалу Дунайського регіону й покращення екологічної ситуації.

Представник угорського президентства підкреслив, що проект стратегії міститиме конкретний План дій у чотирьох напрямках: посилення зв`язків придунайських регіонів, захист навколишнього середовища, розвиток добробуту та підсилення Дунайського регіону (збільшення інституційних здібностей і співпраці для сприяння безпеці та боротьбі з організованою злочинністю).

Дипломат заявив, що хоча стратегія й не передбачає додаткового фінансування, проте очікується, що наявні на сьогодні в бюджеті ЄС 100 млрд. євро буде використано більш ефективно й скоординовано.

При цьому, за його словами, стратегія не є виключно внутрішньоєвропейським документом, але передбачає участь 6 країн, що не є членами ЄС. Серед них – 4 країни Західних Балкан, а також Молдова та Україна.

«Ваша країна буде повністю асоційована, буде учасницею проекту”, - сказав дипломат.

Він зазначив також, що Рада ЄС планує прийняти висновки щодо Дунайської стратегії в середині квітня, а її затвердження передбачено в червні на засіданні Європейської Ради.