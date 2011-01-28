Міністри ЄС обговорять Дунайську стратегію
Рішення про неї схвалять у червні
Брюссель. 28 січня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ ЄС на своєму засіданні 31 січня проведе перше обговорення нової стратегії для Дунайського регіону.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в угорському президентстві в ЄС.
Дипломат зазначив, що проект стратегії буде представлено Єврокомісією. При цьому, проект, за його словами, спрямовано на розвиток економічного потенціалу Дунайського регіону й покращення екологічної ситуації.
Представник угорського президентства підкреслив, що проект стратегії міститиме конкретний План дій у чотирьох напрямках: посилення зв`язків придунайських регіонів, захист навколишнього середовища, розвиток добробуту та підсилення Дунайського регіону (збільшення інституційних здібностей і співпраці для сприяння безпеці та боротьбі з організованою злочинністю).
Дипломат заявив, що хоча стратегія й не передбачає додаткового фінансування, проте очікується, що наявні на сьогодні в бюджеті ЄС 100 млрд. євро буде використано більш ефективно й скоординовано.
При цьому, за його словами, стратегія не є виключно внутрішньоєвропейським документом, але передбачає участь 6 країн, що не є членами ЄС. Серед них – 4 країни Західних Балкан, а також Молдова та Україна.
«Ваша країна буде повністю асоційована, буде учасницею проекту”, - сказав дипломат.
Він зазначив також, що Рада ЄС планує прийняти висновки щодо Дунайської стратегії в середині квітня, а її затвердження передбачено в червні на засіданні Європейської Ради.