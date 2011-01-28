Україна хоче підписати угоду з ЄС ще в цьому році

Давос. 28 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська сторона зацікавлена підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом вже в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на організованому Фондом Віктора Пінчука VII Українському ланчі, що проходить сьогодні у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це є чутливим питанням. «І є такі групи товарів, безумовно, за якими ми повинні знайти рішення, тобто знайти компроміси двох сторін», - зазначив Президент України.

Водночас, за його словами, процес домовленостей про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом «триває природнім шляхом».

«Він просувається уперед. Ми дуже зацікавлені, щоб вже у 2011 році його завершити і підписати таку угоду з Європейським Союзом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.