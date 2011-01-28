Янукович обіцяє йти до ЄС поки не скінчаться сили

Давос. 28 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що готовий йти шляхом до вступу в Європейський Союз стільки, на скільки у нього та в українського народу вистачить сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на організованому Фондом Віктора Пінчука VII Українському ланчі, що проходить сьогодні у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Відповідаючи на запитання, коли, на його думку, Україна вступить до Євросоюзу, він сказав: «На жаль, я ніколи не жив в омріяному житті. У мене таке дитинство було, і юнацтво, і таке життя, що я ніколи не жив в омріяному житті. І я цього не хочу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що є реалістом, максималістом. «Тому я буду йти тим шляхом (щодо інтеграції в ЄС – УНІАН) настільки потужно, наскільки вистачить сил, а також в українського народу разом зі мною. Ми будемо на цьому шляхом єднати людей, політиків», - сказав Президент України.