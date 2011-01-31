Президент Польщі позитивно оцінює євроінтеграційні зусилля Києва

Варшава. 31 січня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ позитивно оцінює зусилля української влади, направлені на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Про це глава Польської держави заявив на економічному форумі у Давосі, повідомляє його прес-служба.

„Дуже високо оцінюємо пакет законів, які відповідають духу європейських стандартів та ухвалення яких в українському парламенті добився пан Президент ЯНУКОВИЧ”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

За його словами, зокрема, мова йде про закони, які регулюють енергетичну та інші сфери.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також відзначив, що нова українська влада не лише декларує намір вступити в Європейський Союз, але й робить реальні кроки на цьому шляху.

Він вчергове підтвердив, що Польща, яка приєдналася до Євросюозу в 2004 році, готова поділитися своїм досвідом з Україною, в тому числі у справах запровадження безвізового режиму для українців.

«Що стосується безвізового режиму, Україна може використати весь наш досвід, бо ми знаємо, що це значило для поляків», - сказав польський Президент, який у Давосі взяв участь у спеціальному засіданні, присвяченому організації Євро-2012.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ додав, що Польщі легше готуватися до чемпіонату завдяки тому, що вона входить в Євросоюз.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні Віктор ЯНУКОВИЧ вперше з моменту обрання його Президентом України в лютому 2010 року відвідає з візитом Польщу.