У грудні промвиробництво в Європі знизилося

Брюссель. 14 лютого. УНІАН. У грудні 2010 року промислове виробництво в країнах зони євро знизилося на 0,1% порівняно з листопадом 2010 року, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – також знизилося на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з груднем 2009 року, в грудні 2010 року промислове виробництво зросло на 8,0% у зоні євро і на 7,7% - в ЄС-27.

У грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 2,4% у зоні євро і на 1,7% - в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів знизилося на 1,3% в обох зонах, товарів нетривалого використання скоротилося на 0,3% у зоні євро і на 0,2% - в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 0,7% у єврозоні і на 0,8% - в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів тривалого використання скоротилося на 1,0% у єврозоні і на 0,1% - в ЄС-27.

У грудні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з листопадом зареєстровано у Словенії (4,2%), Португалії (3,8%) та Естонії (1,3%).

Найбільше зниження - у Латвії (-1,9%), Ірландії (-1,7%) і Данії (-1,3%).

У грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 5,8% у єврозоні і на 3,8% - в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло на 7,8% у зоні євро і на 7,9% - в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів нетривалого використання зросло на 1,9% у зоні євро і на 2,5% - в ЄС-27, виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 14,8% у єврозоні і на 14,5% - в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів тривалого використання зросло на 2,1% у єврозоні і на 1,8% - в ЄС-27.

У грудні 2010 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло порівняно з груднем 2009 року в Естонії (38,4%), Ірландії (16,9%), Латвії (15,7)%, Литві (14,2%) і Німеччині (11,8%).

Зниження зареєстровано лише у Греції (-5,2%), на Мальті (-3,1%) і в Іспанії (-0,1%).

У листопаді 2010 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 1,4% у зоні євро і на 1,2% - в ЄС-27 порівняно з жовтнем 2010 року.

До 1 січня 2011 року в зону євро входили 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.