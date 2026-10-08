Виглядає дешево, але це не так: який годинник носить Путін з 2022 року

Замість звичних швейцарських Blancpain та IWC російський правитель носить спеціальний годинник російського виробництва, який зовні нагадує простий аксесуар.

Російський диктатор Володимир Путін із 2022 року носить годинник спеціального замовлення від Імператорської петергофської фабрики. Зовні він максимально простий, однак модель не належить до звичайного масмаркету, пише "Телеграф".

На останніх фотографіях Путіна можна побачити на його зап'ясті спеціальне замовлення Імператорської петергофської фабрики (ІПФ). Цю модель російський правитель носить замість швейцарських Blancpain та IWC.

Годинник має стриманий вигляд: матовий чорний циферблат, прості арабські цифри та класичний стиль мілітарі. На ньому немає дати чи характерного для дорогих моделей декору, тому аксесуар зовні нагадує практичний військовий годинник.

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Водночас увагу привертають деталі механізму. На ньому є тавро ІПФ із посиланням на 1721 рік – період правління Петра I, до постаті якого Путін регулярно звертається у своїх публічних виступах.

Скільки коштує годинник

Раніше Путін неодноразово з'являвся на публіці з дорогими швейцарськими годинниками, вартість окремих моделей яких сягала десятків тисяч доларів.

Нинішній аксесуар має російське походження, що відповідає риториці про імпортозаміщення. Водночас назвати його звичайним доступним годинником не можна: це спеціальна серія, ціна якої істотно перевищує вартість стандартних моделей у магазинах.

Годинники давно є помітною частиною публічного образу Путіна. Він регулярно з'являвся в дорогих моделях, а деякі з них навіть знімав із руки та дарував робітникам під час заходів. Тому увагу привертає не лише сам аксесуар, а й образ, який за його допомогою демонструють.

Годинники політиків - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно демонструє образ образ "простого чоловіка з народу", однак деякі деталі його образу показують зовсім іншу картину.

На деяких фото на правій руці Лукашенка можна побачити дорогий швейцарський годинник. Це модель Patek Philippe Calatrava 5120J із корпусом з 18-каратного жовтого золота.

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