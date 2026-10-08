Військові літаки однієї з країн регулярно літають до Росії через ЄС: що відбувається

Алжирські військово-транспортні літаки регулярно літають до Росії через повітряний простір країн ЄС, зокрема Польщі.

Алжирські військово-транспортні літаки регулярно здійснюють рейси до Росії, пролітаючи через повітряний простір країн ЄС, зокрема Польщі. Ці польоти можуть бути пов'язані з військово-технічною співпрацею Алжиру та Росії, пише "Мілітарний"

6 жовтня до повітряного простору Польщі увійшов військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercules Повітряних сил Алжиру. Його кінцевим пунктом призначення став московський аеропорт Внуково.

Літак вилетів з авіабази Буфарік в Алжирі. Далі його маршрут пролягав над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною. Після перетину Польщі борт вирушив через Білорусь у напрямку Москви.

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Такі польоти не є одиничними. Аналіз даних авіарейсів показує, що в останні тижні між Алжиром і Росією літали й інші військово-транспортні літаки.

Зокрема, на цих маршрутах фіксували Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules. Їх можуть використовувати не лише для перевезення вантажів, а й для забезпечення військово-технічної співпраці між двома країнами, зокрема обслуговування російських систем озброєння, які перебувають на озброєнні Алжиру.

Через Алжир Росія підтримує логістику в Африці

Defence24 також звертає увагу на маршрути з Африки до Білорусі, якими, за оцінкою видання, користується і Росія. Цю логістику пов'язують із ширшою військовою присутністю Москви в Африці, зокрема в Малі, Центральноафриканській Республіці та Лівії.

Алжир і Лівія мають важливе значення для таких перевезень через своє географічне розташування між Середземномор'ям, Сахарою та Сахелем. Через ці напрямки Росія може підтримувати переміщення особового складу, техніки та інших ресурсів між Європою та Африкою.

Таким чином, російсько-алжирські військово-транспортні маршрути проходять через повітряний простір держав НАТО, зокрема Польщі, хоча самі літаки задіяні у військовій співпраці з Росією.

Алжир активно купує російське озброєння

Алжир залишається одним із великих операторів російського озброєння. Раніше повідомлялося, що країна замовила в Росії винищувачі Су-57. Внутрішні документи "Ростеху" також підтверджували закупівлю Алжиром 14 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Крім того, у 2021 році в Алжирі зафіксували елементи російського зенітного ракетного комплексу С-400, доставлені в межах військово-технічної співпраці з Росією.

Минулоріч стало відомо, що Росія доставила до Алжиру із Комсомольська-на-Амурі як мінімум один літак Су-35 із "єгипетського" замовлення, а також може готувати до відправлення алжирцям ще кілька таких винищувачів.

Також раніше повідомлялося, що Алжир став одним із логістичних вузлів російського "тіньового авіафлоту". Через його авіабази проходять маршрути до Африки та інших регіонів, що розширює можливості Росії для прихованих постачань і підтримки своєї присутності на африканському континенті.

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