Україна зіткнулася з нестачею особового складу на передовій: AP розповів про наслідки

Укомплектованість деяких підрозділів становить лише 50 %.

Успіхи України у розробці технологій та застосуванні дронів вразили весь світ, але попри це, від самого початку війни країну переслідує одна проблема: нестача боєздатного особового складу.

Як пише видання Associated Press (AP), коли війна триває вже п’ятий рік, потреба в людях стає дедалі гострішою: за словами командирів та аналітиків, укомплектованість деяких підрозділів становить лише 50%.

"Сил просто не вистачає, щоб повною мірою скористатися перевагами на полі бою, які дають інновації у сфері безпілотників", – написало видання.

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Журналісти зазначили, що, за словами українських військових, озброєння та чисельності особового складу їм ледь вистачає, щоб утримувати зайняті ділянки фронту.

"Просування вперед неминуче призвело б до зростання втрат", – зазначив заступник командира батальйону "Вовки Да Вінчі" з позивним "Афер".

Як нестача військових позначається на передовій

На думку військових експертів, формуванню резервів заважають застарілі проблеми з мобілізацією, зокрема ухилення від призову та дезертирство; як наслідок, ситуація на передовій змінюється лише незначно.

За словами аналітика Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Ніка Рейнольдса, Україна повинна мати можливість оперативно вводити в бій додаткові сили, не відволікаючи їх з інших ділянок фронту. Інакше у командирів залишається менше можливостей, щоб перетворити тимчасову перевагу на повноцінну наступальну операцію.

Через брак людей підрозділи неможливо ротувати достатньо часто, пояснив він, що "призводить до виснаження особового складу і, як наслідок, до зростання втрат".

Видання додало, що ситуацію погіршує нерівномірна боєздатність підрозділів на передовій. "Слабкі формування несуть важчі втрати, що створює замкнуте коло: високий рівень втрат особового складу вимагає постійного поповнення", – написало видання.

У AP зазначили, що один із чиновників українського Міноборони коротко охарактеризував проблему так: "Людей просто не вистачає".

Підрозділи мають довше залишатися на передовій

Виснаження, погана організація, недостатня підготовка та відсутність чіткого терміну служби штовхають новобранців до дезертирства, вважають як самі солдати, так і військові аналітики.

Наслідки цього одразу відчуваються на фронті: не вистачає бійців для заміни виснажених підрозділів, також знижується можливість перекидання сил у разі виникнення сприятливої тактичної ситуації.

"Через брак поповнення деякі бійці проводять на передовій до року без можливості ротації", – розповів Афер.

За його словами, підрозділ укомплектований лише наполовину, тоді як зона його відповідальності збільшилася вдвічі. В ідеалі для утримання поточних позицій потрібно щонайменше вдвічі більше людей, не кажучи вже про необхідність постійного резерву для поповнення втрат, додав він.

Можливі лише локальні наступальні дії

Україна здатна проводити локальні наступи, однак їх недостатньо, щоб змінити загальний розклад сил на фронті, незважаючи на зростаючі втрати російської армії.

Військовий аналітик Павло Нарожний заявив, що не вважає нестачу особового складу непереборною перешкодою для утримання лінії оборони:

"Ми можемо проводити обмежені наступальні операції, але їхній масштаб відносно невеликий".

Ситуація на фронті: новини

Як писав УНІАН, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявляв, що Україна зараз перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли за останні роки війни, тому ворог вирішив посилити удари по тилу.

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