НАТО готове обговорювати з Україною створення ПРО в Європі

Москва. 14 лютого. УНІАН. Організація Північноатлантичного договору готова в майбутньому залучити Україну до обговорення питання розгортання системи протиракетної оборони в Європі.

Про це заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки, спеціальний представник генсека зі зв`язків з країнами Кавказу і Середньої Азії Джеймс АППАТУРАЙ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми достатньо чітко сформулювали свою позицію, що ми готові, ми відкриті до співпраці з іншими демократичними суверенними державами», - сказав Д.АППАТУРАЙ.

За його словами, на даному етапі НАТО веде переговори з цього питання тільки з Росією, проте Генсек альянсу дуже добре розуміє важливість скоординованої ПРО для майбутнього Європи.

«Саме тому ми розраховуємо, що продовжуватимемо обговорення (питання ПРО) і почнемо співпрацю з іншими країнами. Отже всі європейські держави, зокрема й Україна, мають бути впевнені, що ми не ставимо перед собою завдання провести якийсь вододіл в Європі. Мета полягає в тому, щоб забезпечити спільний захист», - сказав Д.АППАТУРАЙ.

За його словами, системи ПРО Росії і НАТО повинні бути повністю незалежними одна від одної, але при цьому працювати координовано.

«Йдеться про можливість будівництва повністю незалежних одна від одної, але працюючих скоординовано систем ПРО», - сказав спецпредставник генсека НАТО.

За його словами, сторонам належить узгодити принципи роботи цих систем і механізми взаємодії.

При цьому Д.АППАТУРАЙ відзначив, що наявність дискусії щодо ПРО є ознакою фундаментальних змін у відносинах Росії й НАТО.

Д.АППАТУРАЙ також наголосив на необхідності забезпечення прозорості в цьому питанні, щоб у жодної сторони не виникало сумнівів щодо намірів іншої сторони.

«Якщо буде на те політична воля, то у нас все вийде. Тим більше, ми поки що не сумніваємося в тому, що така політична воля у Росії є», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2010 р. генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН під час візиту до Москви заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому до системи європейської ПРО.

Також у листопаді 28 держав НАТО на саміті в Лісабоні затвердили нову стратегію концепції діяльності Альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення європейської системи ПРО, до якої також планується залучити Росію.

23 листопада у Варшаві секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що Україна готова взяти участь у створенні європейської системи протиракетної оборони, яку планують створити держави НАТО для захисту Європи і США.

15 грудня перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ заявив, що Україна може взяти участь у створенні НАТО системи протиракетної оборони лише разом із Росією.

У січні цього року представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН також не виключив участі України у створенні європейської системи протиракетної оборони.