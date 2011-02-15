Азаров полетів до Словаччини

Київ. 15 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з робочим візитом до Словацької Республіки для участі у саміті голів урядів країн-членів Вишеградської групи і Німеччини, Австрії та України.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВ візьме участь у пленарному засіданні саміту, а також зустрінеться з канцлером Австрійської Республіки Вернером ФАЙМАННОМ, прем’єр-міністрами Угорщини, Чехії та Польщі Віктором ОРБАНОМ, Петром НЕЧАСОМ і Дональдом ТУСКОМ.

Крім того, М.АЗАРОВ візьме участь в урочистій вечері від імені прем’єр-міністра Словаччини Івети РАДІЧОВОЇ.

Сьогодні ввечері М.АЗАРОВ повернеться до Києва.