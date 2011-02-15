ВР ратифікувала угоду з Хорватією про торгівельне судноплавство

Київ. 15 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила Закон ”Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про морське торговельне судноплавство”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 288 народних депутатів з 415 зареєстрованих в сесійній залі.

Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Хорватія про морське торговельне судноплавство спрямована на сприяння розвитку взаємовідносин між Україною і Хорватією у відповідній сфері.

Відповідно до статті 3 Угоди кожна Договірна Сторона повинна забезпечувати суднам іншої Договірної Сторони таке ж ставлення, як і до власних суден у частині вільного доступу в порти, використання портів для навантаження і розвантаження вантажів, посадки і висадки пасажирів, здійснення комерційних операцій і користування всіма послугами, що надаються в портах.

Згідно зі статтею 4 Угоди, Договірні Сторони повинні вживати відповідно до законодавства своїх держав усіх можливих заходів для скорочення перебування суден у своїх портах і спрощення адміністративних, митних та інших формальностей, що застосовуються у цих портах.