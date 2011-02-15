До України приїде Держсекретар МЗС ФРН

Київ. 15 лютого. УНІАН. 18 лютого відбудеться візит в Україну державного секретаря МЗС ФРН Вольфа-Рутхарта БОРНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

У рамках візиту запланована зустріч В.-Р.БОРНА з главою адміністрації Президента України Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ.

Очікується, що в ході переговорів обговорюватимуться питання двосторонніх відносин, відносин України з Євросоюзом, ситуація в Білорусі, питання безпеки, співробітництво у рамках міжнародних організацій, зокрема у Раді Європи та ОБСЄ.