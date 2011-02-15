Янукович влітку відвідає Словаччину

Київ. 15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ влітку 2011 року відвідає Словаччину.

Про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив в інтерв`ю словацькому виданню SME перед візитом до Братислави, повідомляє ІноЗМІ.

«Влітку до вас приїде Президент Віктор ЯНУКОВИЧ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що в ході свого візиту до Братислави має намір запросити до Києва восени прем`єр-міністра Словаччини Івету РАДІЧЕВУ.

Таким чином, зазначив М.АЗАРОВ, відносини між Україною та Словаччиною знаходяться «на хорошому рівні».

«Такий рівень контактів досить солідний. Звичайно, криза вплинула на наші торгові відносини. Проте в цілому можна говорити, що наші відносини знаходяться на дуже хорошому рівні. Й вони розвиваються», - підкреслив прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, Президент Словацької Республіки Іван ГАШПАРОВИЧ у жовтні 2010 року, перебуваючи в Києві з офіційним візитом, запросив Президента України В.ЯНУКОВИЧА відвідати Словаччину.