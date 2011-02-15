Комітет Європарламенту пропонує видалити сайти з дитячою порнографією

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Комітет із питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту пропонує видалити в усіх країнах-членах ЄС веб-сайти, що містять дитячу порнографію.

Про це йдеться в прийнятому 14 лютого на засіданні Комітету в Страсбурзі проекті доповіді Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група народних партій, Італія) щодо проекту Директиви ЄС про боротьбу з сексуальним насильством, сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією.

Згідно з рішенням депутатів, країни-члени Євросоюзу повинні посилити співпрацю з третіми країнами для видалення сайтів, що містять дитячу порнографію, на серверах, розміщених у цих країнах.

Крім того, депутати висловилися за те, щоб у разі неможливості швидкого видалення таких сайтів дозволити країнам-членам блокувати доступ до них.

При цьому блокування, на думку депутатів, має передбачати адекватний захист, зокрема, забезпечувати пропорційність обмежень, а також інформувати користувачів про причини обмежень у доступі.

Проектом директиви також передбачається ввести мінімальні загальноєвропейські штрафи за 22 злочини у сфері сексуальної експлуатації та сексуального насильства над дітьми. При цьому передбачається, що країни-члени ЄС отримають право вводити більш суворі міри покарання.

Мінімальні покарання передбачають від одного до 10 років тюремного ув’язнення залежно від тяжкості злочину.

Депутати також висловилися за введення тимчасової або постійної заборони засудженим за сексуальне насильство над дітьми на професійну або волонтерську діяльність, що передбачає прямі контакти з дітьми.

Ця норма, на думку депутатів, необхідна з урахуванням статистики, яка демонструє, що 20% засуджених за насильство над дітьми скоюють повторні злочини.

Проект директиви також передбачає введення покарань за сексуальний туризм до третіх країн, що передбачає сексуальне насильство над дітьми, й за «залицяння» через Інтернет із сексуальними намірами.

У проекті доповіді зазначається, що, згідно з дослідженням, 10-20% неповнолітніх у Європі можуть піддаватися сексуальним нападам у дитинстві.

Європарламент і Рада ЄС планують досягти компромісу щодо проекту директиви в першій половині 2011 року.