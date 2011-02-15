ЄС скасував заборону на в`їзд 35 чиновникам Зімбабве

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Європейський Союз ухвалив рішення виключити 35 осіб зі списку, що забороняє в`їзд до ЄС і передбачає заморожування активів для найвищих чиновників Зімбабве.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було сьогодні формально схвалено на засіданні Ради міністрів із питань економіки та фінансів ЄС.

При цьому дію інших обмежувальних заходів було вирішено продовжити ще на рік.

У своїй заяві з приводу ухваленого рішення Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені ЄС зазначила, що скорочення списку людей, проти яких діють європейські санкції, стало результатом щорічного перегляду політики ЄС щодо Зімбабве, а також глибокої оцінки поточної економічної, соціальної та політичної ситуації в країні.

«Під час перегляду ЄС взяв до уваги значний прогрес, досягнутий у подоланні економічної кризи й у покращенні надання базових соціальних послуг», - зазначила К.ЕШТОН.

У заяві підкреслюється, що ЄС активно підтримав цей процес і залишається найбільшим донором, надавши Уряду національної єдності з моменту його створення 365 млн. євро допомоги.

Разом із тим, зазначає Верховний представник ЄС, економічний і соціальний розвиток не підкріплено рівнозначним прогресом у політичній сфері.

«Подальші реформи необхідні відносно поваги до верховенства права, прав людини та демократії, що необхідно для створення клімату, який сприяє проведенню виборів, які викликають довіру», - написано в заяві К.ЕШТОН.

На сьогодні в списку осіб, в`їзд яким до ЄС заборонено й чиї активи заморожено залишається 163 людини. Крім того, в ЄС заморожено активи 31 компанії із Зімбабве, які можуть бути причетні до порушень прав людини.

ЄС також зберіг і продовжив на рік заборону на торгівлю зброєю з країною.