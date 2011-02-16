Бельгійського принца позбавили прав за перевищення швидкості руху
12:34, 16 лютого 2011Новини ЄС
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Принц від коментарів відмовився
Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Бельгійський принц ЛОРАН залишився без водійських прав за перевищення допустимої швидкості руху.
Про це повідомляють сьогодні фламандські газети Het Nieuwsblad і De Standaard.
За інформацією видань, минулого понеділка автомобіль Fiat Punto Abarth принца ЛОРАНА був зафіксований радарами поліції Брюсселя, він рухався зі швидкістю 82 км/год за максимально дозволеної на цій ділянці швидкості 50 км/год.
Машину принца зупинила поліція, а права були вилучені прокуратурою.
Сам принц відмовився від коментарів про те, що сталося.
Прокуратура також не коментує інцидент, проте і не спростовує інформацію.
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