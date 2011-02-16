Росія передасть Польщі копії документів розслідування гибелі літака Качинського

Москва. 16 лютого. УНІАН. Росія найближчим часом передасть Польщі копії документів щодо розслідування авіакатастрофи під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир МАРКІН.

«Найближчим часом через Генеральну прокуратуру Російської Федерації на адресу компетентних органів Республіки Польща буде направлено копії документів слідчих дій, виконаних під час спільної роботи польських прокурорів і російських слідчих у Москві», - сказав В.МАРКІН.

За його словами, за наслідками спільної роботи двома сторонами відзначено, що всі заплановані слідчі дії виконані у повному обсязі і обговорено питання, які можуть виникнути у період спільної роботи, як у російських слідчих у Республіці Польща, так і у польських прокурорів у Російській Федерації.

Він також повідомив, що 11 лютого 2011 року у присутності польських військових прокурорів було відкрито сейф у Міждержавному авіаційному комітеті, раніше опечатаний польськими і російськими представниками, в якому зберігалися магнітні записи бортових самописців з польського літака, що розбився. За його словами, претензій до умов зберігання і збереження записів бортових самописців, заяв і скарг на хід слідчих дій і протоколу огляду речових доказів від присутніх польських прокурорів не надходило. Це бути засвідчено їх підписами при оформленні протоколу слідчої дії, додав він.

В.МАРКІН відзначив, що спільна робота російських слідчих і польських прокурорів проводилася за повного взаєморозуміння і суворого дотримання норм міжнародних договорів і кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. Л.Качинський з дружиною і делегацією польських високопосадовців планував взяти участь у меморіальних заходах до 70-й роковин Катинської трагедії.

У січні цього року Міждержавна авіаційна комісія (РФ) в остаточному звіті про причини Смоленської катастрофи поклала всю вину за трагедію на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак в умовах сильного туману.

Згідно зі звітом МАК, літак до падіння був повністю справним.

Водночас польські експерти вважають, що пілоти Ту-154 не намагалися посадити літак, а не встигли – з поки не оприлюднених причин – своєчасно підняти літак на „другий круг”.